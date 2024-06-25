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Haberler Galeri Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 00:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 00:08

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden. Ceyda Ateş, eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdürüyor. Ünlü oyuncu A Para'ya konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ceyda Ateş, kariyerinin dönüm noktasından, annelikte yaşadıklarını içtenlikle anlattı. İşte Ceyda Ateş'in o dikkat çeken açıklamaları!

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla yurt dışındaki yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

A PARA'NIN KONUĞU OLDU

Her paylaşımıyla ilgi çeken ünlü oyuncu, bu kez A Para'nın 'Yıldızlı Sohbetler' programının konuğu oldu.

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Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

"KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI 'FERİHA' DİZİSİYDİ"

Ceyda Ateş programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 'Kariyerinin dönüm noktası neydi?' sorusuna Ateş, "Kesinlikle 'Feriha' dizisi diyebilirim. Latin ülkeleri çok izliyor. Etkileri devam da ediyor" dedi.

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

"ONUNLA OYNAMAK BÜYÜK KEYİF…"

Ayrıca Ateş, "İsmail Hacıoğlu'yla karşılıklı oynamak muhteşem keyif aldığım bir oyunculuk. Keşke tekrar çalışsam. Bazı oyuncular vardır beraber çalışmaktan çok keyif alırsın. Bu konuda İsmail oynamaktan keyif aldığım bir oyuncuydu" diye konuştu.

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

"SETTE KÖTÜ BİR KAZA GEÇİRDİM…"

Sette yaşadığı kazaya da değinen ünlü oyuncu, "Sette gözüme cam parçası girdi. Kötü bir kaza geçirdim. Tam 'kayıt' dendi ve sahne devam ederken cam gözüme girdi. Setten biri fark etti ve hastaneye götürüldüm. Apar topar hastaneye gittim. O sırada oyuncu arkadaşımı sakinleştirdim. Daha sonra sete geri döndüm" ifadelerini kullandı.

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