Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

"SETTE KÖTÜ BİR KAZA GEÇİRDİM…"

Sette yaşadığı kazaya da değinen ünlü oyuncu, "Sette gözüme cam parçası girdi. Kötü bir kaza geçirdim. Tam 'kayıt' dendi ve sahne devam ederken cam gözüme girdi. Setten biri fark etti ve hastaneye götürüldüm. Apar topar hastaneye gittim. O sırada oyuncu arkadaşımı sakinleştirdim. Daha sonra sete geri döndüm" ifadelerini kullandı.