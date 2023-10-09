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Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 10:45

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. İlk eşi Psikiyatrist Dr. Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı. Psikiyatrist Dr. Güler Mocan, Cüneyt Arkın ile 10 yıl evli kaldı. Bu konuda ilk kez konuştu. İşte haklarında merak edilen her şey…

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

Psikiyatrist Güler Mocan 83 yaşında, 58 yıllık bir meslek deneyimine sahip. Neredeyse görmediği hasta, tedavi etmediği insan kalmadı. Uzman psikiyatrist şimdi de 58 yıllık mesleki tecrübesini 'Bir Psikiyatrist Anlatıyor' isimli kitapta topladı. Güler Mocan, hakkında merak edilenleri son verdiği röportajda anlattı.

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan, Posta'ya verdiği röportajda ilk kez konuştu.

CÜNEYT OYUNCU OLUNCA ARAMIZDAKİ MAKAS AÇILDI

83 yaşındasınız, halen hekimlik yapıyorsunuz ve dinç görünüyorsunuz. Bunu nasıl başardınız?

İrsi sanırım. Kafkas kökenliyiz. Genetiğimiz iyi. Bir de ben kendime çok iyi baktım. Yaşıma bakma, hala çok hastam var, sıraya giriyorlar. İnsan iyileştirmek de biz doktorlara iyi geliyor.

Mesleki birikiminizi 'Bir Psikiyatrist Anlatıyor' kitabında bir araya getirdiniz. Fikir nasıl oluştu?
Bir iz bırakmak lazım bu dünyaya. "Çok şey biliyorum, bunlar mezara mı gidecek?" dedim kendi kendime. Öyle olunca da yazmak icap etti. 2017'de başladım yazmaya, dört yılda bitti.

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Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

HERKESİN HAYATI BİR ROMAN TADINDADIR

Son dönemde psikiyatristlerin kitap yazması hatta o kitapların dizi olması moda oldu. Hastaların hayatlarının dizilere konu olması etik mi sizce?

Hastaları ifşa etmediğiniz sürece elbette etik. Adları, yaşları, meslekleri verilmiyorsa; kitabı okuyan kişi bile orada anlatılan kişinin kendisi olduğunu anlamakta zorlanıyorsa neden yazılmasın! Ben de kitapta öyle yaptım.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarının tadını aldım kitabınızda. Siz de dizi gibi, film gibi yazmışsınız… Aslında herkesin hayatı bir roman, bir öykü tadındadır. Ben de kitapta bunu başarmaya çalıştım. Rahmetli annem de iyi yazardı ve 96 yaşında kadar yaşadı. Babam keza yine öyle. Matematik profesörüydü. Kitabı vardı onun da, biz örnek aldık kendimize. Mutlaka bir iz bırakayım, onlar gibi bildiklerimi anlatayım istedim.

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

BEN HASTA OLSAM VE DOKTORUM BENİ İFŞA ETMEDEN HAYATIMI YAZSA RAHATSIZ OLMAM

Siz hasta olsaydınız ve doktorunuz kitabında size yer verseydi ne hissedersiniz?

Beni ifşa etmediği sürece tepki vermezdim hatta sevinirdim başkalarına durumum yol gösterici olacak diye. Çok başarılı bir doktorsunuz ama Google'a adınızı yazdığımızda Cüneyt Arkın'ın ilk eşi olarak geçiyorsunuz. Biraz rahmetliyi sizden dinlesek... 1960'taki ihtilalden hemen sonra üniversitenin bahçesinde yapılan gösteriler esnasında biri bana bakıp duruyor. Yakışıklı bir genç, dikkatimi çekti. Üç sınıf büyüğüm olan rahmetliyle o gün tanıştık ve yakınlaştık. Aşık olduk birbirimize.1961'de nişanlandık. 1962'de de evlendik. O, okulu bitirdi ve memleketi Eskişehir'e gitti. Arada ben Eskişehir'e, o İstanbul'a gidip geliyoruz… Bir süre bu şekilde idare ettik.

Sonra ona artistlik teklifi geldi. Çok yakışıklı bir adamdı zaten. Çok seviyorduk birbirimizi, evliliğimiz 10 yıla yakın sürdü ama sonra yürümedi.

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

İLİŞKİMİZ AYRILA BARIŞA YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ...

Neden olmadı, değişen neydi?

Film artistliği başladıktan sonra aramızdaki makas yavaş yavaş açıldı. Dünya görüşümüz çok farklılaştı. Sonra anlatamayacağım ve hatırlamak istemediğim bir sürü olaylar oldu. Boşanmak istedim, o istemedi.

Annemlere gittim bir süre, sonra geri döndüm. 67 yılında ihtisasa başlayınca doğru ile eğriyi daha net fark ettim ve makas 180 derece açıldı. Sonra ne oldu?

Baktım yürüyecek bir evlilik değil. Beyoğlu Balo Sokak'ta bir evimiz vardı. O işsizdi, paramız yoktu, mecburi hizmetten dolayı doktorluk da yapamıyor.

Sadece ben çalışıyordum. Zor günler geçirdik. Küstük, barıştık derken yılan hikayesine döndü ilişkimiz. 1968'de kızım Filiz üç aylıkken bir gece epey olaylar çıktı, hatta o dönemin gazetelerinde yer buldu.

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