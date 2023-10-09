Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. İlk eşi Psikiyatrist Dr. Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı. Psikiyatrist Dr. Güler Mocan, Cüneyt Arkın ile 10 yıl evli kaldı. Bu konuda ilk kez konuştu. İşte haklarında merak edilen her şey…