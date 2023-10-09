Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan, Posta'ya verdiği röportajda ilk kez konuştu.

CÜNEYT OYUNCU OLUNCA ARAMIZDAKİ MAKAS AÇILDI

83 yaşındasınız, halen hekimlik yapıyorsunuz ve dinç görünüyorsunuz. Bunu nasıl başardınız?

İrsi sanırım. Kafkas kökenliyiz. Genetiğimiz iyi. Bir de ben kendime çok iyi baktım. Yaşıma bakma, hala çok hastam var, sıraya giriyorlar. İnsan iyileştirmek de biz doktorlara iyi geliyor.

Mesleki birikiminizi 'Bir Psikiyatrist Anlatıyor' kitabında bir araya getirdiniz. Fikir nasıl oluştu?

Bir iz bırakmak lazım bu dünyaya. "Çok şey biliyorum, bunlar mezara mı gidecek?" dedim kendi kendime. Öyle olunca da yazmak icap etti. 2017'de başladım yazmaya, dört yılda bitti.