Giriş Tarihi: 25.06.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
19:38
Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Derya Tuna ise ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşadı. Bugün Derya Tuna, yepyeni bir haberle magazin gündemine geldi. Ünlü sanatçı gençleşmek için estetik yaptırdı. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını gören takipçiler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Derya Tuna'nın olay yaratan yeni hali!