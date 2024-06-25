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Haberler Galeri Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 19:38

Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Derya Tuna ise ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşadı. Bugün Derya Tuna, yepyeni bir haberle magazin gündemine geldi. Ünlü sanatçı gençleşmek için estetik yaptırdı. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını gören takipçiler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Derya Tuna'nın olay yaratan yeni hali!

Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba oldu.

Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Derya Tuna ise ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşadı.

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Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!

Bugün Derya Tuna, yepyeni bir haberle magazin gündemine geldi.

Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!

GENÇLEŞMEK İÇİN ESTETİK YAPTIRDI

59 yaşındaki ünlü sanatçı Derya Tuna, gençleşmek için estetik yaptırdı.

Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı! İşte Derya Tuna’nın olay yaratan yeni hali!

ÖNCESİ VE SONRASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Öncesi ve sonrası fotoğraflarını gören takipçiler şaşkınlığını gizleyemedi.

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