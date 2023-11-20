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Haberler Galeri Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:19

Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!

Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akıl almaz zenginliği magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, fena panikledi. Polatgiller tutuklanınca Eylül Öztür'ü de korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını bakın kimin üzerine devretmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!

Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk'ün son hamlesi dikkat çekti. Dilan Polat'ın Enercii'si bitti. Şubelerini açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk panikledi! ABD'deki evlerinin tapularını devretti!

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!

Takvim'in haberine göre; Anne-çocuk videoları çeken Eylül Öztürk, Polat'la tanıştı.

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Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!

Güzellik merkezleri açtı. Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı.

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!

Polatgiller tutuklanınca onu da korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başladı.

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!
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