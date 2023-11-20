Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:19

Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk fena panikledi! Milyon dolarlık villalarını bakın kime devretti!

Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akıl almaz zenginliği magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, fena panikledi. Polatgiller tutuklanınca Eylül Öztür'ü de korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını bakın kimin üzerine devretmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…