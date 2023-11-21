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Haberler Galeri Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 00:13

Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akıl almaz zenginliği magazin gündeminde yer aldı. Eylül Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırdı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, fena panikledi. Akşam saatlerinde Eylül Öztürk'ten sosyal medya üzerinden açıklama geldi, ancak takipçiler bu açıklama sonrası tatmin olmadı, yorumların ardı arkası kesilmedi. İşte Eylül Öztürk'ün yaptığı o açıklama!

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk'ün son hamlesi dikkat çekti. Dilan Polat'ın Enercii'si bitti. Şubelerini açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk panikledi! ABD'deki evlerinin tapularını devretti!

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

Takvim'in haberine göre; Anne-çocuk videoları çeken Eylül Öztürk, Polat'la tanıştı.

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Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

Güzellik merkezleri açtı. Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı.

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

Polatgiller tutuklanınca onu da korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başladı.

Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

EYLÜL ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Eylül Öztürk, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı, ancak takipçiler Öztürk'ün açıklamaları sonrası tatmin olmadı ve Öztürk'ü yorum yağmuruna tuttu.

Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

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