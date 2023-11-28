Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:25

Doğal güzelliğine güveniyor! Bergüzar Korel'den sıfır makyaj paylaşım geldi!

Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Korel bu defa sıfır makyaj hali ile dikkat çekti. Bergüzar Korel'in makyajsız haline yorum yağdı...