Giriş Tarihi: 02.12.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 08:15

Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Atv'de bir ekran klasiği haline gelen programı ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını adeta şoke etti. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 54 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...