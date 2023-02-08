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Haberler Galeri Fenomen Taha Duymaz'dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:26

Fenomen Taha Duymaz'dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'dan yeni haber var! Türkiye Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olan deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu olmuştu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Semiha Duymaz ile ilk günden itibaren iletişimde olan fenomen Dilan Polat da Taha Duymaz için yardım ve dua istemişti. Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte fenomen Taha Duymaz hakkında gelen son bilgi...

Fenomen Taha Duymaz’dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

Fenomen Taha Duymaz’dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

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Fenomen Taha Duymaz’dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

Fenomen Taha Duymaz’dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.

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Fenomen Taha Duymaz’dan haber var! Ünlü fenomen Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştı!

1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...

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