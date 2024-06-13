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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…
Giriş Tarihi: 13.06.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 18:39

Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne, baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, son yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu taşınma heyecanını ve yeni evinin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. İşte Fulya Zenginer'in cam tavanlı göz kamaştıran evi…

Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti. Milan'ın 1 yaşına gelmesiyle yeni ev arayışına başlayan ünlü oyuncu aradığını buldu.

Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…

Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan dairede karar kıldı. Oyuncu taşınma haberini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz"

Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…

Fulya Zenginer sayfasında yeni evinin fotoğraflarını da yer verdi. Bazı emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satışa sunulan evin geniş balkonu kadar bir kısmı cam olan tavanı da dikkat çekti.

Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…
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