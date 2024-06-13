Giriş Tarihi: 13.06.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
18:39
Güzel oyuncu Fulya Zenginer’in cam tavanlı evi göz kamaştırdı! Taşındığı böyle duyurdu…
'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne, baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, son yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu taşınma heyecanını ve yeni evinin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. İşte Fulya Zenginer'in cam tavanlı göz kamaştıran evi…