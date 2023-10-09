Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Aşıklar böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 09.10.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 12:04

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu gecelerde sevgilisiyle ortaya çıktı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. 25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu İstanbul gecelerinde sevgilisi ile görüntülendi. Seyir halinde olan çiftin, bir yandan da sohbet ettiği görüldü. Koyu sohbet sırasında gazetecileri fark eden aşıklar, sorulara yanıt vermeden akan trafikte gözlerden kayboldular.