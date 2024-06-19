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Haberler Galeri İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 07:26

İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Filmde Gazeteci Oya karakterine usta oyuncu Deniz Türkali, hayat veriyordu. Şimdilerde 79 yaşında olan usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali bakın hangi sevilen şarkıcının annesiymiş...

İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...

Başrollerini Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filmi, yediden yetmişe herkesin beğenisini toplamıştı.

İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

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İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...

Filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali'ydi.

İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...

Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı da tanıdık çıktı! Şimdilerin sevilen şarkıcısı...

Usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da kendisi kadar ünlü...

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