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Haberler Galeri İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i gören "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı ve oğlu...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 13:36

İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i gören "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı ve oğlu...

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanırken sosyal medyada da ilgi odağı oldu. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinin tanıtımı ile hayranlarını heyecanlandırdı. İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ karakterine hayat verecek olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin ve oğlu Rodin...

İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i gören Babasının kopyası demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızı ve oğlu...

Sosyal medya yeni dizisiyle ekrana dönemeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ı konuşuyor. İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan sosyal medyada ses getirdi.

İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i gören Babasının kopyası demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızı ve oğlu...

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

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İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i gören Babasının kopyası demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızı ve oğlu...

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i gören Babasının kopyası demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızı ve oğlu...

56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinin tanıtımı ile hayranlarını heyecanlandırdı.

İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i gören Babasının kopyası demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızı ve oğlu...

Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı.

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