Giriş Tarihi: 13.06.2024 06:57
İnci Taneleri'nin Azem Yücedağ'ı Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...
Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin ve oğlu Rodin...