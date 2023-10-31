Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 15:45

"İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı" Gülseren Ceylan'dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Nikah masasına oturmaları beklenen çiftten şaşırtan haber geldi. Son olarak Gülseren Ceylan, Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıkladı. İlişkinin bittiğini doğrulayan Mehmet Ali Erbil adeta öfke kustu. "180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi" diyen Erbil, "İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" sözlerini kullandı.