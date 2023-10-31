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Haberler Galeri "İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı" Gülseren Ceylan'dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu
Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 15:45

"İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı" Gülseren Ceylan'dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Nikah masasına oturmaları beklenen çiftten şaşırtan haber geldi. Son olarak Gülseren Ceylan, Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıkladı. İlişkinin bittiğini doğrulayan Mehmet Ali Erbil adeta öfke kustu. "180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi" diyen Erbil, "İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" sözlerini kullandı.

İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı Gülseren Ceylan’dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

66 yaşındaki ünlü çapkın şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı Gülseren Ceylan’dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

İkilinin, Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu. Ancak Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı.

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İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı Gülseren Ceylan’dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!
Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti...

İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı Gülseren Ceylan’dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

Gülseren Ceylan'dan ayrılık haberleriyle ilgili açıklama gelmişti. Mehmet Ali Erbil genç sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmiş, birlikte yüzükle poz vermişlerdi!

İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı Gülseren Ceylan’dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

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