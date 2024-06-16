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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 22:43

Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Kayra Vardaer isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi. Fenerbahçeli olduğunu söyleyen yarışmacının karşısına tuttuğu takımla ilgili soru çıktı. Fenerbahçe'nin logosuyla ilgili soruya verdiği cevap sonrası elenen yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR ULAŞTI

Yarışmacı Kayra Vardaer, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!

TUTTUĞU TAKIMLA İLGİLİ SORU ÇIKTI

Yarışmacının sekizinci soruda karşısına tuttuğu takım olan Fenerbahçe ile ilgili soru çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner'de dikkat çeken o cevap!

Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru! İşte Milyoner’de dikkat çeken o cevap!

Sekizinci soruda yarışmacının karşısına, "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusu çıktı.

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