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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:24

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

ATV ekranlarının beğeniyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan bir yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı. Yarışmaya katılan Abdullah Palazoğlu, İsrail'de akademisyen olarak çalıştığını dile getirdi. Palazoğlu, "Yaşanan vahşeti bizzat görünce istifa ettim. Ülkeme geri döndüm" dedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

Ekranların sevilen programları arasında yer alana 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Yarışmaya katılan Abdullah Palazoğlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

KATLİAMA BİZZAT ŞAHİT OLDU

Kendisini tanıtan yarışmacı, İsrail'de akademisyen olarak çalıştığını dile getirdi. Yarışmacı İsrail'in katliamına bizzat şahit olduğunu belirterek işinden istifa ettiğini anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

"İSTİFA ETTİM"

Palazoğlu, "O vahşeti bizzat orada gördüm. İstifa ettim! Ülkeme geri döndüm. Benim yetiştirdiğim insanlar bunu yapamazlar, ben bunu yapamam. Ben her şeyimi topladım" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

"VAHŞİ SİYONİZM…"

Ayrıca yarışmacı, "İsrail'de halk bunu istemiyor. Irkçı Yahudileri sevmiyorlar. Tepki veriyorlar. Ülkede çok büyük protestolar düzenleniyor ama İsrail basını bunları göstermiyorlar. Bu bir vahşet. Bunun dinle bir alakası yok. Ben buna vahşi siyonizm diyorum. "Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi 'bizim İsrail halkıyla bir derdimiz yok, bizim Siyonist yönetimle derdimiz var' demişti, aynen de öyle" ifadelerini kullandı.

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