Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!

"VAHŞİ SİYONİZM…"

Ayrıca yarışmacı, "İsrail'de halk bunu istemiyor. Irkçı Yahudileri sevmiyorlar. Tepki veriyorlar. Ülkede çok büyük protestolar düzenleniyor ama İsrail basını bunları göstermiyorlar. Bu bir vahşet. Bunun dinle bir alakası yok. Ben buna vahşi siyonizm diyorum. "Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi 'bizim İsrail halkıyla bir derdimiz yok, bizim Siyonist yönetimle derdimiz var' demişti, aynen de öyle" ifadelerini kullandı.