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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…
Giriş Tarihi: 26.11.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 22:25

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve en çok para kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar güne damga vurdu. Yarışmaya katılan Tahir Akay isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusunu da geçtikten sonra karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun da yer aldığı şıkkı seçti ve büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yaratan 200 bin TL'lik o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…

ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…

BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Tahir Akay, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu'nun olduğu şıkkını seçince…

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…

BARAJ SORULARINI GEÇTİ

Yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…

200 TL'LİK SORU HEYECANI!

İkinci baraj sorusuna kadar ulaşan yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkı seçince…

SORU BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Yarışmacının karşısına, "Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?" sorusu çıktı.

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