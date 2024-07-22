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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…
Giriş Tarihi: 22.07.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 00:30

Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serkan Yürekli isimli yarışmacı, hem ilginç evlilik hikayesiyle, hem de başarılı performansıyla geceye damga vurdu. İkinci baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, dokuzuncu soruda öyle bir karar verdi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

Yarışmaya katılan Serkan Yürekli isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

İkinci baraj sorusuna kadar gelen yarışmacı evlilik hikayesiyle ve kazandığı rakamla yarışmaya damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

Evlilik hikayesini anlatan yarışmacı, "Denizli'ye babaannemin cenazesi için gitmiştim, orada eşimle tanıştım. 3 günde evlendik. Babaannemi böyle anıyoruz. Ölürken bize kıyak geçti diye. Bu bizim ikinci evliliğimiz aslında" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu!

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