Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

EŞLERİ DE GALADA İLGİ TOPLADI

'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti.