Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra tekrar bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya paylaşımıyla bugün takipçilerinin dikkatini çekti. Eşi Tatlıtuğ'la pozunu paylaşan Dizer'e sosyal medyada beğeni yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine aşk dolu o bakışı!