Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 18:29

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra tekrar bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya paylaşımıyla bugün takipçilerinin dikkatini çekti. Eşi Tatlıtuğ'la pozunu paylaşan Dizer'e sosyal medyada beğeni yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine aşk dolu o bakışı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

Dijital platformda ekranlara gelecek Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filmiyle iki ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

EŞLERİ DE GALADA İLGİ TOPLADI

'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

TAKİPÇİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya paylaşımıyla bugün takipçilerinin dikkatini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

BEĞENİ YAĞDI

Eşi Tatlıtuğ'la pozunu paylaşan Dizer'e sosyal medyada beğeni yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer gala gecesine damga vurdu! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşine aşk dolu o bakışı!

AŞK DOLU BAKIŞLARI!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e aşk dolu bakışları sosyal medyada da dikkat çekti.

SON DAKİKA