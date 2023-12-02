Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! "Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan ve yurt dışına bu yüzden kaçtığı iddia edilen, kısa sürede yüklü bir servete sahip olduğu konuşulan Eylül Öztürk yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal Medya fenomenlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu fenomenlerin tüm mal varlılarına el konulma kararı verildi. Tartışmaların hedefindeki o isimlerden biri olan Eylül Öztürk ise karar sonrası ilk açıklama geldi.