Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! "Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem"

Fakat beni üzen ayrı noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten."