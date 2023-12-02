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Haberler Galeri Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! "Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem"
Giriş Tarihi: 02.12.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 14:27

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! "Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan ve yurt dışına bu yüzden kaçtığı iddia edilen, kısa sürede yüklü bir servete sahip olduğu konuşulan Eylül Öztürk yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal Medya fenomenlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu fenomenlerin tüm mal varlılarına el konulma kararı verildi. Tartışmaların hedefindeki o isimlerden biri olan Eylül Öztürk ise karar sonrası ilk açıklama geldi.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem

Sosyal medya fenomenlerine ilişkin yapılan soruşturmada karar belli oldu. Buna göre söz konusu fenomenlerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, gündemdeki konu ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten saat burada 3 oldu ve beni de uyku tutmadı.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem

Biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak o fotoğrafta bulunan hem influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi ve son derece normal olarak akabinde bu soruşturma başlatıldı.

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Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem

Süreci merak edenler için hemen aktarayım; avukatım tarafından sunulan görüş, bu soruşturmanın, içine dahil olan şüpheli sayısı ve kapsamına göre, uzunca bir süre devam edeceği yönünde.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem

Fakat beni üzen ayrı noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten."

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu! Çok etkilendik, düşmanımın yaşamasını istemem

Yapılan bu haberler ve paylaşımlar beni ve ailemin her bir ferdini derinden etkiliyor inanın, hiç kolay bir şey değil, maddi ve manevi olarak zarara uğradığımızdan bahsetmiyorum bile.

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