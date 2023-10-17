Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert sözler: 'Yalancının soyadını almam"

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetti. Metin Akpınar'ı yalancılıkla suçlayan Duygu Nebioğlu yaşadığı acılardan bahsederken sanatçı ve eşi Göksel Akpınar hakknda da çarpıcı açıklamalarda bulundu...