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Haberler Galeri Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert sözler: 'Yalancının soyadını almam"
Giriş Tarihi: 17.10.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 06:47

Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert sözler: 'Yalancının soyadını almam"

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetti. Metin Akpınar'ı yalancılıkla suçlayan Duygu Nebioğlu yaşadığı acılardan bahsederken sanatçı ve eşi Göksel Akpınar hakknda da çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan sert sözler: ’Yalancının soyadını almam

Metin Akpınar hakkında şoke eden yeni iddialar ortaya atıldı. 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızı ve iki torunu olduğu haberi ortalığı sallamaya devam ediyor. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Oğlunun adının da Metin olduğu söylendi. 1984 doğumlu Metin'in 39 yaşında olduğu ve Almanya'da yaşadığı öne sürüldü. Metin Akpınar cephesinden konuyla ilgili henüz bir yalanlama ya da açıklama gelmedi.

Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan sert sözler: ’Yalancının soyadını almam

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı.

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Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan sert sözler: ’Yalancının soyadını almam

Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetti.

Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan sert sözler: ’Yalancının soyadını almam

Metin Akpınar'ı yalancılıkla suçlayan Duygu Nebioğlu yaşadığı acılardan bahsederken sanatçı ve eşi Göksel Akpınar hakknda da çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan sert sözler: ’Yalancının soyadını almam

Yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu, 'Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti' dedi.

İşte Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları...

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