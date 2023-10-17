Meğer bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert sözler: 'Yalancının soyadını almam"

Metin Akpınar hakkında şoke eden yeni iddialar ortaya atıldı. 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızı ve iki torunu olduğu haberi ortalığı sallamaya devam ediyor. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Oğlunun adının da Metin olduğu söylendi. 1984 doğumlu Metin'in 39 yaşında olduğu ve Almanya'da yaşadığı öne sürüldü. Metin Akpınar cephesinden konuyla ilgili henüz bir yalanlama ya da açıklama gelmedi.