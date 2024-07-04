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Haberler Galeri Meğer Medcezir'in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:42

Meğer Medcezir'in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!

Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınmıştı Aydan Şener. Usta isim, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Göz alıcı güzelliğiyle hayran bırakan 61 yaşındaki Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı. Aydan Şener'in kızı meğer bir döneme damga vuran Medcezir dizisinin yıldızıymış.

Meğer Medcezir’in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!

Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

Meğer Medcezir’in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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Meğer Medcezir’in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Meğer Medcezir’in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı.

Meğer Medcezir’in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!

Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir dizisinin yıldızıymış.

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