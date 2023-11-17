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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan'dan yeni açıklama "Çok Pişmanım"
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 11:23

Mehmet Ali Erbil'in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan'dan yeni açıklama "Çok Pişmanım"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürdü. İkili çok geçmeden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Bir açıklama da Gülseren Ceylan'dan geldi: Çok pişmanım...

Mehmet Ali Erbil’in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan’dan yeni açıklama Çok Pişmanım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 66 yaşında da çapkınlıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan’dan yeni açıklama Çok Pişmanım

66 yaşındaki Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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Mehmet Ali Erbil’in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan’dan yeni açıklama Çok Pişmanım

Ancak çiftin bu birlikteliği uzun sürmemişti. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil’in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan’dan yeni açıklama Çok Pişmanım

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş, ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti.

Mehmet Ali Erbil’in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan’dan yeni açıklama Çok Pişmanım

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

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