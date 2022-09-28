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Haberler Galeri Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın
Giriş Tarihi: 28.09.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 13:14

Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali olay olmuştu. 18 yaşındaki fenomen Taha Duymaz yüzündeki değişim ile sosyal medyayı sallamıştı. Taha Duymaz'ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu gözle görülüyor. Estetikle adeta bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz'ın son hali 'yok artık' dedirtti. Taha Duymaz, kulakları için ameliyat masasına yatmıştı. Taha Duymaz, şimdi ise son paylaşımı ile gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni mesleğini açıkladı.

Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşarken köy evindeki beş metrekarelik mutfakta yaptığı yemek videolarıyla gündem olmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

Kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali olay olmuştu.

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Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

18 yaşındaki fenomen Taha Duymaz yüzündeki değişimle sosyal medyayı salladı. Taha Duymaz'ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu gözle görülüyor.

Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

Estetikle adeta bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz'ın son hali 'yok artık' dedirtti. Taha Duymaz, son olarak ise kulakları için ameliyat masasına yatmıştı.

Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı.

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