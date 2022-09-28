Giriş Tarihi: 28.09.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 13:14

Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olmuştu! Yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Duyanlar şaşkın

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali olay olmuştu. 18 yaşındaki fenomen Taha Duymaz yüzündeki değişim ile sosyal medyayı sallamıştı. Taha Duymaz'ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu gözle görülüyor. Estetikle adeta bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz'ın son hali 'yok artık' dedirtti. Taha Duymaz, kulakları için ameliyat masasına yatmıştı. Taha Duymaz, şimdi ise son paylaşımı ile gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni mesleğini açıkladı.