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Haberler Galeri Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! "İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı"
Giriş Tarihi: 23.08.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 15:00

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! "İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan ve üne kavuşan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaşadığı değişimle magazin gündeminde yer aldı. Bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da tanınan Zeynep Koçak, bugün sosyal medyada hayranlarının sorularını cevaplandırdı. Koçak, bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi. Koçak'ın bu cevabı, yıllar önce aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'a gönderme olarak alagılandı. Koçak basına yansıyan haberlerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. İşte Zeynep Koçak'ın yeni açıklaması...

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı

Bir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlerde imzası bulunan Zeynep Koçak, geçirdiği değişimle magazinde yerini aldı. Zeynep Koçak 8 yıll aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile ilişkisini 2015 yılında noktalanmıştı. Oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından soru- cevap yaptı. Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi. Koçak'ın bu cevabı, uzun yıllar aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'a gönderme olarak algılandı.

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı

Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'la ilgili öyle bir açıklama yaptı ki hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı

OĞUZHAN KOÇA'A FLAŞ GÖNDERME!

Sosyal medyada bugün takipçilerinin sorularını cevaplayan Koçak'tan Oğuzhan Koç'a flaş bir gönderme geldi.

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı

"ALDATILDIN MI?' SORUSUNA ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ!

Bir hayranının 'hiç aldatıldın mı?' sorusuna 'Google'a bak' cevabını veren Koçak, evlilik hazırlığında olan Oğuzhan Koç'a gönderme yapması dikkat çekti.

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı

Zeynep Koçak, hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından özür diledi. Koçak, şu açıklamayı yaptı:

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