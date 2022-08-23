Giriş Tarihi: 23.08.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 15:00

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak özür diledi! "İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kaldı"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan ve üne kavuşan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaşadığı değişimle magazin gündeminde yer aldı. Bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da tanınan Zeynep Koçak, bugün sosyal medyada hayranlarının sorularını cevaplandırdı. Koçak, bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi. Koçak'ın bu cevabı, yıllar önce aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'a gönderme olarak alagılandı. Koçak basına yansıyan haberlerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. İşte Zeynep Koçak'ın yeni açıklaması...