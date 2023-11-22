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Haberler Galeri Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 07:48

Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!

Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akıl almaz zenginliği magazin gündeminde yer aldı. Eylül Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırdı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Kara paradan tutuklanan Polatgiller, kankalarını panikletti! 6 yılda köşeyi dönen Eylül Öztürk de ABD'deki malikanesinin havuzunda değil bu kez odada ütü yaparken poz verdi!

Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!

Eylül Öztürk, 2017 yılına kadar İstanbul'da bir çatı katında yaşadı. Dilan Polat ve Engin Polat'la tanıştıktan sonra servet yaptı. Eylül Öztürk ile eşi Kenan Öztürk'ün paraları yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor. ABD'de 11 mülk aldı. Malikanesine taşındı. ABD'ye kaçan Eylül Öztürk'ün Manhattan'da Central Park manzaralı bir rezidans dairesi de var. Eylül Öztürk son olarak ise MASAK hesaplarını inceleyince ne yapacağını şaşırdı. 3 yardımcısı olmasına rağmen kendisi ütü yaptı. Instagram'dan paylaştı. Sosyal medyada yorumlar patladı. İşte o detaylar...

Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!

Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk'ün son hamlesi dikkat çekti. Dilan Polat'ın Enercii'si bitti. Şubelerini açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk panikledi! ABD'deki evlerinin tapularını devretmişti.

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Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!

Takvim'in haberine göre; Anne-çocuk videoları çeken Eylül Öztürk, Polat'la tanıştı.

Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!

Güzellik merkezleri açtı. Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı.

Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Yorumlar patladı: Son ütücü!

Polatgiller tutuklanınca onu da korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başlamıştı.

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