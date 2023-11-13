Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! "Safiş paraya kıymış"
Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 08:13

Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! "Safiş paraya kıymış"

Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Safiye Soyman, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Safiye Soyman, Boğaz manzaralı evini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. İşte merak edenler için Safiye Soyman'ın Boğaz'a nazır süper lüks evi …

Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! Safiş paraya kıymış

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! Safiş paraya kıymış

Yakın arkadaşı Seda Sayan'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan Safiye Soyman süper lüks evini takipçileriyle paylaşmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! Safiş paraya kıymış

İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman, Youtube kanalında ev turu yapmıştı.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! Safiş paraya kıymış

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a nazır süper lüks evi göz kamaştırıyor! Safiş paraya kıymış

İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi.

SON DAKİKA