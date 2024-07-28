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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:11

Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!

Ünlü şarkıcı Ceylan, şarkıları ve albümlerinin yanı sıra son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla da magazin gündeminde yer alıyor. Ancak ünlü şarkıcı Ceylan, bu kez de Bodrum'daki süper lüks eviyle tekrar gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, bugün sabah saatlerinde sosyal medyada evinin videosunu çekerek bunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte şarkıcı Ceylan'ın o ilgi çeken Bodrum'daki süper lüks villası!

Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!

Ünlü şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetiklerin yanı sıra şimdi de Bodrum'daki süper lüks villasıyla yine gündeme geldi.

Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!

Ünlü şarkıcı, bugün de kişisel hesabından bir paylaşım yaparak evinin tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

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Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!

Şarkıcı saray yavrusunu takipçilerinin beğenisine sunarak daha sonra teknesinde denizin tadını çıkarttı.

Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan'ın Bodrum'daki lüks villası!

Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!

İşte şarkıcı Ceylan'ın o ilgi çeken Bodrum'daki süper lüks villası!

Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!

Ünlü şarkıcı Ceylan, albümleriyle ve sesiyle aynı zamanda yaptırdığı estetiklerle de sık sık gündeme gelen isimlerden. Ancak Ceylan şimdilerde Bodrum'daki eviyle gündeme geldi.

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