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Haberler Galeri Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 16:01

Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, özel hayatı ve yaptırdığı estetikleriyle oldukça fazla ilgi gören ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 4 milyon dolarlık evini yenileyen Seda Sayan, son olarak evine gelen cam ustasının yüzüne uyguladığı filtre ile takipçilerini güldürmüştü. Beraber fotoğraf çektirdiği ünlülerin yüzüne de filtre yapmasıyla dillerde olan Seda Sayan bu kez cesaretini konuşturdu. Seda Sayan filtresiz, sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla oldukça konuşuldu.

Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

FİLTRE SULTANI!

Paylaşımlarında kullandığı filtrelerle kusursuz görünen Seda Sayan cesaretini konuşturdu.

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Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Bu defa filtresiz tatil paylaşımında bulunan Seda Sayan'ın sıfır makyaj olması da dikkat çekti.

Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Sosyal medyadan yorum yağdı...

Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

'Seda Sayan'ın doğal hali' diyerek sosyal medyada yayılan karelere eleştiriler ise gecikmedi...

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