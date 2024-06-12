Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
16:01
Seda Sayan cesaretini konuşturdu filtresiz sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, özel hayatı ve yaptırdığı estetikleriyle oldukça fazla ilgi gören ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 4 milyon dolarlık evini yenileyen Seda Sayan, son olarak evine gelen cam ustasının yüzüne uyguladığı filtre ile takipçilerini güldürmüştü. Beraber fotoğraf çektirdiği ünlülerin yüzüne de filtre yapmasıyla dillerde olan Seda Sayan bu kez cesaretini konuşturdu. Seda Sayan filtresiz, sıfır makyaj halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...