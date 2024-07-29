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Haberler Galeri Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…
Giriş Tarihi: 29.07.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 22:42

Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle özdeşleşti. Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yle eşi Wanda Nara'nın ayrıldığını açıklamasıyla sosyal medyada Simge Sağın'la ilgili paylaşımlar yapıldı. Ünlü şarkıcı, Galatasaraylı futbolcu ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı verdiği cevapla koydu. Bugün bir konser izlemeye giden sunucu Hande Sarıoğlu ise ünlü şarkıcıyla ilgili şaşırtan ve bir o kadar da ilginç yorumda bulundu. İşte Simge Sağın ve Mauro Icardi ile ilgili yapılan o yorumun detayları!

Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

Ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara ve Icardi, geçtiğimiz günlerde tekrar barışma sinyalleri verdi.

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Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

"ALAKAM YOK"

Sosyal medyada Icardi ve ünlü futbolcuyla özdeşleşen şarkıcını sahibi Simge, çok yakıştırılmıştı. Ancak Simge aşk dedikodularına, 'En baştan beri söylüyorum benim İcardi ile hiçbir alakam yok. Bizi İcardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum' cevabını vermişti.

Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

İLGİNÇ CEVAP!

Bir konsere giden sunucu Hande Sarıoğlu, gazetecilerin sorduğu soruya verdiği cevapla gündeme geldi.

Sunucu Hande Sarıoğlu'ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi'nin ekmeğini sonuna kadar…

Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

"SİMGE EKMEĞİNİ SONUNA KADAR YESİN"

Sarıoğlu, "Simge'nin de Icardi'yi, Icardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani Icardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burda win- win olması lazım. Icardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.

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