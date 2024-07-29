Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar…

"SİMGE EKMEĞİNİ SONUNA KADAR YESİN"

Sarıoğlu, "Simge'nin de Icardi'yi, Icardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani Icardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burda win- win olması lazım. Icardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.