Suphiye Orancı’nın kuzeninden Uğur Dündar itirafı: Tanıştıklarına şahidim! Çınar Otel detayı şoke etti!

Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
07:34
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündeme bomba gibi düştü. Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Dilara G. ise DNA testinde eksiklikler olduğu iddiasıyla rapora itiraz ederken, SABAH, anne Suphiye Orancı'nın teyzesinin kızı N.H. ile konuştu. Suphiye Orancı'nın öz kuzeni N.H. "Suphiye ile Uğur Dündar'ın tanıştıklarına şahidim" derken anlattıklarındaki Çınar Otel detayı şoke etti. 1960-1962 yıllarında Çınar Otel'de cankurtaranlık yapmış 1970'li yıllarda otelin diskosunu, daha sonra da otelin kafesini işletmişti. İşte Suphiye Orancı'nın kuzeninin Uğur Dündar itirafı...