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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…
Giriş Tarihi: 28.11.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 21:20

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evliliğini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilseler de ünlü çift, mutluluklarıyla parmakla gösteriliyor. Ünlü çift, en büyük yanıtı aşklarıyla veren ünlü çift evliliklerinde 15 yılı geride bıraktı bile. Bir dijital platforma röportaj veren Pınar Altuğ evliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o açıklaması!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

'Çocuklar Duymasın'da 'Meltem' karakterini canlandıran ve yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da evlendi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşadı.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

15 YILI GERİDE BIRAKTILAR

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilseler de ünlü çift, mutluluklarıyla parmakla gösteriliyor. Ünlü çift, en büyük yanıtı aşklarıyla veren ünlü çift evliliklerinde 15 yılı geride bıraktı bile.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

EVLİLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bir dijital platforma röportaj veren Pınar Altuğ evliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

"DÜNYAYI SERSELER ÖNÜNE İSTEMİYORSAN…"

Pınar Altuğ açıklamasında, "17 yıldır beraberiz 15 senedir evliyiz. Onun geçinmeye gönlü var; benimde onla. Yoksa zaten olmaz ki yani, dünyayı serseler önüne istemiyorsan illa ki bir kulp takarsın. Bizim birbirimize geçinmeye çok gönlümüz var" ifadelerini kullandı.

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