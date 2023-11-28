Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evliliğini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilseler de ünlü çift, mutluluklarıyla parmakla gösteriliyor. Ünlü çift, en büyük yanıtı aşklarıyla veren ünlü çift evliliklerinde 15 yılı geride bıraktı bile. Bir dijital platforma röportaj veren Pınar Altuğ evliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o açıklaması!