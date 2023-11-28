Ünlü oyuncu Pınar Altuğ evliliğini anlattı! Pınar Altuğ: Dünyayı serseler önüne istemiyorsan…

"DÜNYAYI SERSELER ÖNÜNE İSTEMİYORSAN…"

Pınar Altuğ açıklamasında, "17 yıldır beraberiz 15 senedir evliyiz. Onun geçinmeye gönlü var; benimde onla. Yoksa zaten olmaz ki yani, dünyayı serseler önüne istemiyorsan illa ki bir kulp takarsın. Bizim birbirimize geçinmeye çok gönlümüz var" ifadelerini kullandı.