Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu meğer kendisinden ünlüymüş! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
12:05
Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak hafızalara kazınan usta sanatçı Göksel Arsoy unutulmaz filmlerde oynamıştı. Şimdilerde 87 yaşında olan Göksel Arsoy, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Meğer Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş. Ebru Gündeş ile 'Deli Divane' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu ve manken Göksel Arsoy'un oğlu çıktı. Oyuncu ve manken Gökhan Arsoy'u görenler yakışıklılığı genetikmiş demeden edemedi.