Haberler Yaşam İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 16.03.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 15:31

Son dakika deprem haberi: İran'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre İran Khoy merkezli şiddetli bir deprem yaşandı. Yaşanan sarsıntı Van ve çevre illerden de hissedildi. Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan halk az önce İran'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 16 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki hareketler takip ediliyor. İşte, İran deprem son dakika gelişmeleri…