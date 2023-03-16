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Haberler Yaşam İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.03.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 15:31

İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İran'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre İran Khoy merkezli şiddetli bir deprem yaşandı. Yaşanan sarsıntı Van ve çevre illerden de hissedildi. Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan halk az önce İran'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 16 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki hareketler takip ediliyor. İşte, İran deprem son dakika gelişmeleri…

İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi… İran deprem ile sarsıldı. AFAD son depremler listesine göre İran - Türkiye sınır bölgesinde bir son dakika depremi meydana geldi. Saat 14.47'de yaşanan sarsıntı yerin 15.25 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Türkiye'de Van ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı 16 Mart 2023 İran'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile İran deprem son dakika detayları…

İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA: İRAN'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'da saat 14.47'de 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 15.25 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'de Van ve çevre illerden de hissedildi.

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İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük:5.3 (Mw)

Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.44 km] Başkale (Van)

Tarih:2023-03-16

Saat:14:47:13 TSİ

Enlem:38.476 N

Boylam:45.21 E

Derinlik:15.25 km

İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ MEVKİSİ

İRAN DEPREM SON DAKİKA: İran deprem ile sallandı! Van’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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