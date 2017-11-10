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öğrencilerinden Atatürk kareografisi

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 11:32
İmam Hatip öğrencilerinden Atatürk kareografisi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Kız Anadolu Lisesi öğrencileri '10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri' kapsamında koreografi hazırladı.

'ün vefatının 79'ncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Tosya Kız Anadolu Lisesi tarafından koreografi hazırlandı. Okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri Serap Hızarcı ve Okul Müdiresi Gülşen Çivici öncülüğünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı hazırladı.

OKUL BAHÇESİNDE KOREOGRAFİ

Programı zenginleştirerek okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, okul bahçesinde koreografi oluşturdu. Bütün öğrencilerin katılımıyla oluşturulan ve renkli görüntülere sahne koreografide 'Atatürk'ün İmzası' atıldı. Tosya'da ilk defa bir etkinlikte koreografi oluşturulması eğitim camiasından tam not alırken, oluşturulan anlamlı görüntüler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi.

Okul Müdiresi Gülşen Çivici gazetecilere yaptığı değerlendirmede'' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı nedeniyle 185 öğrenci ile Tosya'da koreografi yapıldı. 10 Kasım Anma törenleri öncesi böyle bir etkinlik yapmak istedik. 1850 öğrencimizle Atamızın imzasını yazdık" dedi.

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