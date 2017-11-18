AK Parti İzmir Gençlik Kolları, Norveç'te ortaya çıkan skandalın ardından Buca ilçesindeki NATO karargahı önünde toplandı. Gece saatlerinde birçok ilçeden gelen AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, NATO'nun yapmış olduğu skandalı protesto etti. Eyleme katılan İzmir Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel, ''Bugün burada son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine toplanmış bulunmaktayız. Ülkemize karşı sergilenen düşmanca tavırlar bizi derinden üzmüştür. NATO'nun yapmış olduğu vahim ve kasıtlı olduğunu düşündüğümüz bu hareket affedilemez. Bizim değerlerimize saldırmak hiç kimse haddine değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli değerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saygısızlığı AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak kınıyoruz'' diye konuştu.

AK Partili gençlerden NATO'ya gece yarısı protestosu





"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABALARINA ASLA MEYDAN VERMEYECEĞİZ"

Dış güçlerin Türkiye'nin milli değerlerine ve liderlerini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Görüyoruz içeriği sürekli değiştirilsede sergilenen oyun aynı, ülkemiz, liderimiz ve milli değerlerimize her fırsatta saldırarak itibarsızlaştırma politikası içindeler. Tüm dış güçler bilmelidir ki, ne yaparsa yapsınlar ülkemizi karıştıramayacaklar ve liderimizi itibarsızlaştıramayacaklardır. Bu ülkenin gençleri hiçbir zaman milli değerlerine dil uzatılmasına izin vermeyecektir. Bu bilinçle bugün burada müttefik olduğunu sandığımız NATO ülkelerinin yapılan saygısızlığa gerekli tepkiyi vermesini umut ederken, bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak sorumluluğumuz gereği olarak bu basın açıklamasını yapmaktayız. Cumhurbaşkanımız gerekli tepkiyi göstermiş, memleketimizin duruşuna yakışır bir tavır ortaya koymuştur. Ne sayın Cumhurbaşkanımız ne de gençliğimiz bu tür itibarsızlaştırma çabalarına asla meydan vermeyecektir.'' şeklinde konuştu.

Parti üyeleri, NATO karargahı önünde yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.