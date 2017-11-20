



İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

O gece her şey gözlerinin önünde olup biten vatandaşlar kızgın elbette.

FETÖ'cüler bile 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunu inkâr edemeyip kılık değiştirirken... Bu yüzden de kamusal alana ancak solcu, Atatürkçü, Türkçü kılığına girip çıkabilirken, ters manyel yaparken...

Bir CHP'li vekilin hâlâ FETÖ'ye toz kondurmamasına... Hem de bunu gözlerimize bakamasa da ekrana çıkıp yapabilmesine içerliyorlar.

Ama fazla dert etmeyin, güzel canınıza yazık.

Böyledir İlhanbeygiller...

Oldukları yeri ömürleri boyunca renk verecek bir şey söylememelerine borçlu olan bu tür, sonunda öyle bir şey söyleyemez ki, bu onun kariyerinin sonu olur.

Kimse de çıkıp hezimetleri üzerine bir şey söyleme gereği bile duymaz.

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