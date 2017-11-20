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Kariyerinin sonu!

Giriş Tarihi: 20.11.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 09:43
Kariyerinin sonu!

bugünkü yazısında canlı yayında ’nün avukatlığını üstlenen ’li ’nin son çıkışını analiz etti. Bu çıkışın hayat boyu siyasi görüşü konusunda hiçbir renk vermeyen İlhan Kesici’nin kariyerinin sonu olduğunu belirten Melih Altınok, “böyledir İlhanbeygiller” dedi.



İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

O gece her şey gözlerinin önünde olup biten vatandaşlar kızgın elbette.
FETÖ'cüler bile 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunu inkâr edemeyip kılık değiştirirken... Bu yüzden de kamusal alana ancak solcu, Atatürkçü, Türkçü kılığına girip çıkabilirken, ters manyel yaparken...
Bir 'li vekilin hâlâ 'ye toz kondurmamasına... Hem de bunu gözlerimize bakamasa da ekrana çıkıp yapabilmesine içerliyorlar.
Ama fazla dert etmeyin, güzel canınıza yazık.
Böyledir İlhanbeygiller...
Oldukları yeri ömürleri boyunca renk verecek bir şey söylememelerine borçlu olan bu tür, sonunda öyle bir şey söyleyemez ki, bu onun kariyerinin sonu olur.
Kimse de çıkıp hezimetleri üzerine bir şey söyleme gereği bile duymaz.

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