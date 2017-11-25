Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin, "Trump'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız. Müttefik bir ülkeden beklentimiz net. Çok şey de istemiyoruz. Türkiye'ye pozitif ayrımcılık da beklemiyoruz. Bize tehdit oluşturan ve Suriye'nin geleceğini riske atan terör örgütleri ile işbirliği yapmıyoruz. Koskoca bir ülkenin bir terör örgütü ile işbirliği yapması zaten anlaşılır bir durum değil. Cumhurbaşkanımız beklentimizi iletti. Sayın Trump da net bir şekilde söylüyorum; talimatı verdim; 'bundan sonra silah verilmeyecek. Bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu' diyerek sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilemeyeceğini söylemiştir. Bunu uygulamada da görmek istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Şu soruyu soruyoruz: Neden bizim Fırat Kalkanı ile temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den yaklaşık 100 bin insan gidiyor da YPG'nin kontrol ettiği bölgeye Kürtler gidemiyor? Kürt kardeşlerimizin nüfus belgeleri yakılıp yıkılmış. O terör örgütüne verilen silahların da PKK'nın eline geçtiği ortada. Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde Trump'a iletti. Trump da net bir şekilde YPG'ye silah verilmeyeceğini iletti.