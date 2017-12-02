Onları Koç müzesine bağışla ayakkabılarının yanına koysunlar!

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Öyleyse kim veriyor bu adamlara bu akılları?

Hukuk bilmeyen hukuk danışmanları mı?

Hiçbir şey bilmeyen Kemal mi?

"Şişeceklerini", meselenin yüzlerine gözlerine bulaşacağını, madara olacaklarını göremiyorlar mı?

Yoksa biliyorlar da, amaçları muhalif basında "CHP İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti" dedirtmek midir?

Nasıl olsa muhalif basın balıklama atlar üstüne bu gayretkeşliğin...

Ve de "fos çıksa da izi kalır" nasıl olsa...

"CHP adalet peşindeymiş" gibi bir hava estirilir...

Oysa bilinçli parti, kabul etmediği, tanımadığı bir referanduma göre yapılacak seçime girmez. Madem ki referandumda saptanan sisteme karşıdır, oyuna katılmaz, sahaya çıkmaz. Boykot eder. "Sisteme uyup seçime katılacağım ama kazanırsam sistemi değiştireceğim" demez. Bu bir çelişkidir.

Koç Holding'in müzesi alsın, bunların AİHM'ye başvuru dilekçelerini de Kemal Bey'in ayak kokulu ayakkabılarının yanına kaldırsın. Şık durur.

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