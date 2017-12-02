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Onları Koç müzesine bağışla ayakkabılarının yanına koysunlar!

Giriş Tarihi: 2.12.2017 11:11 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 11:35
Onları Koç müzesine bağışla ayakkabılarının yanına koysunlar!

bugükü yazısını ’nun meclis grup konuşmasında salladığı kağıtlara ayırdı. “O belgeler seni rezil eder demiştim” diyen Engin Ardıç yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Koç Holding'in müzesi alsın, bunların 'ye başvuru dilekçelerini de Kemal Bey'in ayak kokulu ayakkabılarının yanına kaldırsın. Şık durur.”

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Öyleyse kim veriyor bu adamlara bu akılları?
Hukuk bilmeyen hukuk danışmanları mı?
Hiçbir şey bilmeyen Kemal mi?
"Şişeceklerini", meselenin yüzlerine gözlerine bulaşacağını, madara olacaklarını göremiyorlar mı?
Yoksa biliyorlar da, amaçları muhalif basında " İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti" dedirtmek midir?
Nasıl olsa muhalif basın balıklama atlar üstüne bu gayretkeşliğin...
Ve de "fos çıksa da izi kalır" nasıl olsa...
"CHP adalet peşindeymiş" gibi bir hava estirilir...
Oysa bilinçli parti, kabul etmediği, tanımadığı bir a göre yapılacak e girmez. Madem ki referandumda saptanan sisteme karşıdır, oyuna katılmaz, sahaya çıkmaz. Boykot eder. "Sisteme uyup seçime katılacağım ama kazanırsam sistemi değiştireceğim" demez. Bu bir çelişkidir.
Koç Holding'in müzesi alsın, bunların 'ye başvuru dilekçelerini de Kemal Bey'in ayak kokulu ayakkabılarının yanına kaldırsın. Şık durur.

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Onları Koç müzesine bağışla ayakkabılarının yanına koysunlar!
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