Son dakika: FETÖ’cü hain, 5 bin 194 kez giriş yaptığı Bylock’u inkar edince…

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 179'u tutuklu 486 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesince merkez Meram ilçesinde özel hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar dinlendi.

Duruşmaya, sanıklar, yakınları ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Aziz G, Konya'daki Mevlana Üniversitesinde insan kaynakları personeli olarak çalıştığını, bu süreç içerisinde örgütün gazete ve dergisine abone olduğunu söyledi.

"ÇALIŞTIĞIM HASTANENİN VE ÜNİVERSİTENİN ÖRGÜTE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Örgüt tarafından yapılan sohbet ve toplantılara birkaç kez katıldığını ifade eden Aziz G, "Bank Asya hesabım var fakat ben bu hesabı maaşımın yatırılması için açmıştım. Maaşımdan örgüt tarafından 'himmet' adı altında para kesintisi yapılmadı. O dönemde çalıştığım hastanenin ve Mevlana Üniversitesinin örgüte ait olduğunu bilmiyordum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Birkan T. de 17-25 Aralık sürecine kadar örgütün bölge muhasebeciliğini yaptığını anlattı.

Sanığın, Bank Asya hesabı olduğunu fakat örgütün talimatı doğrultusunda hesaba para yatırmadığını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Hem örgütün muhasebeciliğini yaptın hem de bankayı kurtarmak için para yatırmadın öyle mi?" diyerek tepki gösterdi.

5 BİN 194 KEZ GİRİŞ YAPTIĞI BYLOCK'U İNKAR EDİNCE MAHKEME BAŞKANI ÇİLEDEN ÇIKTI

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u bölge imamının talimatıyla yüklediğini belirten Birkan T, "Bundan sonra ByLock üzerinden haberleşeceğimizi söylediler. Ancak bu programdan haberleşmek bana mantıksız geldiği için kullanmadım." diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen 5 bin 194 kez ByLock'a girmişsin. Nasıl haberleşme yapmadın?" diye çıkıştı.

Duruşma yarın tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.