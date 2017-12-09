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Erdoğan'dan flaş Kudüs hamlesi!

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 13:14 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 13:16
Erdoğan'dan flaş Kudüs hamlesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili, Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü.

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Erdoğan'dan flaş Kudüs hamlesi!
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