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Erdoğan'dan flaş Kudüs hamlesi!
Erdoğan'dan flaş Kudüs hamlesi!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017
13:14
Güncelleme Tarihi: 9.12.2017
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili, Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü.
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Erdoğan'dan flaş Kudüs hamlesi!
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