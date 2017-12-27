Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından karşılandı.

Erdoğan temaslarına Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreni ile başlayacak. Törenin ardından Cumhurbaşkan Erdoğan ve mevkidaşı Beji Kaid Essibsi başbaşa görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta resmi törenle karşılandı

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK!

Görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretinde Devlet Nişanı da tevdi edilecek.

Şehitler Anıtı'nı da ziyaret edecek olan Erdoğan'ın bazı kabulleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Mohammed Ennasır, Ennahda Lideri Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid Essibsi, Machrouu Tounes Lideri Mohsen Marzuk ile görüşecek.