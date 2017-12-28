Son dakika haberi: Saadet Partili yönetici hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

11 BİN 480 KİŞİLİK MAĞDURLAR LİSTESİNDEYDİ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklanan FETÖ'nün Bylock kullanmış gibi gösterdiği 11 bin 480 kişilik mağdurlar listesinde bulunduğu anlaşıldı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mustafa Yaman'ın durumunu değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ara bir karar ile tahliyesine hükmetti. Oy birliği ile alınan tahliye kararında, "Sanık Mustafa Yaman'ın güncellenen ByLock listesinde adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bi hakkın tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse gereği için İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılmasına, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

Mustafa Yaman'ın yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve bazı partililer de katılmıştı.