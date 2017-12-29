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’da tuzağına maruz kalan 161 kişi tahliye edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün ‘’ isimli sunucudan ’a yönlendirerek mağdur ettiği belirlenen 11 bin 480 kişinin 3 bin 654 kişisinin İstanbul bölgesinde soruşturma geçiren kişiler olduğunu, bunların 161’inin tutuklu bulunduğunu belirtti.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 16:23
İstanbul’da Bylock tuzağına maruz kalan 161 kişi tahliye edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün '' isimli sunucudan örgütün kriptolu haberleşme uygulaması 'a yönlendirerek mağdur ettiği belirlenen 11 bin 480 kişinin 3 bin 654 kişisinin İstanbul bölgesinde soruşturma geçiren kişiler olduğunu, bunların 161'inin tutuklu bulunduğunu belirtti.

161 TAHLİYE

Savcılık bu isimlerden 26'sının savcılık soruşturma dosyalarında, 135'inin ise ağır ceza mahkemelerindeki yargılama dosyalarında tutuklu olduğunu belirtti. 161 kişinin dünden itibaren tahliyelerinin sağlandığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Namaz Vakti, Kıble Bulucu, Freezy ve Mor Beyin gibi bazı uygulamaları indiren kişilerin habersizce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ByLock sunucusuna yönlendirildiği ortaya çıkmıştı. Bu olay ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmış ve 11 bin 480 kişinin mağdur olduğunu bildirmişti.

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İstanbul’da Bylock tuzağına maruz kalan 161 kişi tahliye edildi
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