Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Kastamonu il kongresinde yaptığı konuşmada Irak ve Suriye'de yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerine yönelik verilen mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak ve Suriye'de yaşananlar birileri için taktik olabilir. Ama bizim için bir beka meselesidir. Biz sonuna kadar Irak ve Suriye meselesinin takipçisiyiz. Suriye'deki terör örgütlerine diyoruz ki bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında konuyla ilgili şu başlıklara yer verdi:

SINIRLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ

Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz. Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz, bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır. Bu nedenle Suriye'deki terör örgütlerine bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Biz gelmeden siz pılınızı pırtınızı toplayın gidin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Biz Suriye'de Rusya ve İran'la nasıl çalışıyorsak ABD ile de çalışmak isteriz. Bize bir adım atana biz misliyle mukabele etmekten çekinmeyiz. Aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Irak ve Suriye'de yaşananlar birileri için taktik olabilir. Ama bizim için bir beka meselesidir. Biz sonuna kadar Irak ve Suriye meselesinin takipçisiyiz. Suriye'deki terör örgütlerine diyoruz ki bir gece ansızın gelebiliriz.

"ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı konusuna değinen Erdoğan, "Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği günden beri yüzlerce tır değil, 4 bini aşkın tır, silah yüklü, zırhlı taşıyıcı yüklü... Bunlar Suriye'de sınırlarımız boyu dağıtılmakla kalmadı, bir de önümüzdeki yılın bütçesine bu iş için ödenek konuldu. Aldığı bu destekten dolayı şımaran bölücü terör örgütünün azgınlığı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra sadece ve sadece icraata, uygulamaya bakacağız." açıklamasında bulundu.