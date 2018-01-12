DOĞRU KARARI VERECEK OLAN BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİDİR



BAŞBAKAN Binali Yıldırım gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AYM'nin kararına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, `AYM'nin kararını beğeniriz, beğenmeyiz … bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. İlk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz. AYM de bilmiyor. O bakımdan doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir.

FETÖ İLE MÜCADELEYİ ZAAFA UĞRATACAK KARARLAR ALINMAMALIDIR



Nöbetçi mahkemenin verdiği karar, tabii ki yeterli değildir. Asıl mahkeme yetkilidir. O bakımdan AYM'nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmıştır. Kararda görülen bir şey var; burada verilen kararın iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrası ile ilgili konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. O bakımdan yerel mahkeme dosya içeriğini dikkate alarak, AYM'nin de kararını dikkate alarak en uygun hukuka uygun bir karar verecektir. Hangi mahkeme olursa karar verirken bizim yürütme olarak beklentimiz, büyük bir mücadele verdiğimiz, bölücü terör örgütü, FETÖ terör örgütü ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak ya da böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin görevidir hem de yürütmenin, idarenin görevidir. Bütün kurumların gerekli hassasiyetleri göstermesi icap etmektedir` diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan AYM kararı çıkışı!

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Görüşülen husus çok açıktır. MHP'nin sayın Genel Başkanı'nın daha önce net bir şekilde açıkladığı gibi 2019'da yapılacak seçimde aday çıkarmayacakları, ittifak olursa da olmazsa da sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi bunun detaylarını konuşmak.

ESAD'IN İDLİB'E SALDIRISI

Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Türkiye başta olmak üzere Rusya ve İran inisiyatif aldı. Sahada alan kazanmak için sivilleri, diğer unsurları ayırt etmeden bir saldırıya geçmesi fevkalade yanlıştır. Bunu gerek Rusya gerek İran ile görüşüyoruz. Uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde siz terör grubu ile insanları nasıl ayırt edeceksiniz.



