Son Dakika Haberi: Anadolu Ajansı duyurdu: Türk Özel Kuvvetleri Azez’de!

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi.





BURSEYA DAĞI'NDAKİ HEDEFLER VURULDU

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Afrin harekatında son dakika... TSK Azez'den operasyon başlattı

Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.



(Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor)

PYD/PKK MEVZİLERİNE TOPÇU ATIŞLARI

Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti.

PYD/PKK'NIN HAVAN SALDIRISINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü.

TOP ATIŞLARI YAPILIYOR

Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.

Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK'DAN TACİZ ATEŞİ

Terör örgütünün işgal ettiği Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki askeri birliğe taciz ateşi açıldı. Bu sırada nöbet tutan bir asker kolundan hafif yaralandı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin anında, misliyle karşılık verdiği olay sırasında Rasulayn'daki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.