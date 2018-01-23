Hem Afrin ’de hem de içeri de hainlere geçit yok

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takip edildi. Bu kapsamda Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Van, Muş, Muğla, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında Afrin operasyonuyla ilgili gerçek dışı bilgiler aktardıkları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen kişiler gözaltına alındı. Soruşturmalar çerçevesinde Diyarbakır'da 17, Muğla'da 5, Mardin'de 2, Muş'ta da bir şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 kişi hakkında yakalama kararına hükmederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 57 kişi hakkında soruşturma başlattı. Diyarbakır'da DTK Eş Başkanı Leyla Güven ile Bismil HDP İlçe Başkanı Refai Baran, Mardin'de HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut, Kütahya'da Emet Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., sosyal medyadapaylaşımlarında PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

OYUNU HALK BOZUYOR

Vatandaş, 3 günde YPG/PKK propagandası yapan 12 bin 200 hesabı da siber@ egm.gov.tr adresi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online ihbar hattına şikâyet etti. Gölbaşı'ndaki Emniyet Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nca yapılan değerlendirmede hesapların ağırlıklı olarak İstanbul, Diyarbakır ve Hakkâri de olduğu tespit edilirken, kara propaganda yaptığı belirlenen 32 internet sitesine de erişim engellendi. BTK'nın da site hazırlayıcılarını emniyetle paylaştığı öğrenildi. Bin 138 sosyal medya hesabı ile ilgili yürütülen çalışma kapsamında 364 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, şu ana kadar 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

TERÖR YANDAŞLARININ AFRİN YALANLARI

Saha da hiçbir varlık gösteremeyen YPG'liler sosyal medyada sahte görseller kullanarak yalan haber yapmaya devam ediyor.

Teröristler, Yemen'deki iç savaşa ait 2016'dan bir görseli güncel görüntü gibi paylaştı. Bir başka görselin ise 2003'te Irak'ta çekildiği tespit edildi.

Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı belirlendi.

Afrin'de düşürülen Türk uçağının görseli diye paylaşılan görselin ise 2014'te Türkiye'de gerçekleşen bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya çıktı.

YPG destekçileri propaganda amaçlı olarak yalnızca görsel değil dünyanın farklı bölgelerinde çekilen videoları da kullanmaya çalışıyor.

ÖNLÜ'YE 'TERÖR'SORUŞTURMASI

Kara propaganda yaptığı belirlenen bir hesabın da HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye ait olduğu belirlendi. Ankara Başsavcılığı'nca Önlü'nün eski tarihli olduğu tespit edilen yaralı bir çocuk fotoğrafını Afrin'deymiş gibi göstererek İngilizce paylaştığı tespit edildi. Önlü hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması bekleniyor.