Afrin'e huzur koridoru açılıyor! İşte Zeytin Dalı operasyonunda son dakika yaşananlar...

"EN AZ 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

22.30: Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK'dan yapılan yazılı açıklama, harekatıp planlandığı gibi ilerlediği bildirildi. Açıklama özetle şöyle denildi:

"Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

RACO'DA BÜYÜK OPERASYON

20.50: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'nin batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi.

Racu bölgesi, PYD/PKK'nın Hatay'ın Hassa ilçesine saldırı düzenlediği bölge olmasının yanında, Afrin'e uzanan stratejik bir belde konumunda.

ÖSO ve TSK, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde toplam 16 noktayı ele geçirilmiş oldu. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

TERÖR CEPHESİ YARILDI

19.25: Türk savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco bölgesindeki Ömer Uşağı köyü ve çevredeki beş stratejik tepe YPG teröristlerinden alındı.



Bersaya Dağı'nı ele geçiren TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nu Reuters görüntüledi. Harekâtın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam köyü ve çevresindeki tepelerden de YPG'li teröristler çıkarıldı. Böylece güneybatı cephesindeki Reyhanlı hattında terör cephesi yarıldı.



Türk ordusu tarafından sınıra yerleştirilen çoklu roketatarlar, terör mevzilerini darmadağın etti. Anadolu Ajansı, cephe hattından sıcak fotoğraflar servis ediyor. Patlama sesleri Hatay'ın sınır mahallelerinden net şekilde duyuluyor.

TSK DESTEĞİNDEKİ ÖSO BERSAYA DAĞI'NDA

19.15 : Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında çok kilit bir konumda olan ve terör örgütü PYD'den alınan Bersaya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu'nun fotoğraflarını Reuters haber ajansı geçti. Reuters'ın muhabiri Halil Aşhavi imzalı fotoğraflarda, Bersaya Dağı'nda ÖSO'nun silah ve mühimmatlarla görüntüleri yer alıyor. Fotoğraflarda Bersaya Dağı'ndaki yoğun sis ve yağmur yağışı dikkat çekerken, bölgenin ağırlıklı olarak çamurlu olduğu görüldü.

SURİYE SINIRINDAKİ PYD FLAMASI ORTAK OPERASYONLA İNDİRİLDİ

17.44: Ceylanpınar'da sınırın sıfır noktasında nöbet tutan bir askere PKK/PYD terör örgütü unsurlarınca ateş açılmış, olayda bir asker hafif yaralanmıştı. Yaşanan bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri angajman kuralları çerçevesinde terör örgütüne ait hedefleri ateş altına almıştı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Rasulayn ilçesine ait olan eski bir un fabrikasının çatısında dalgalanan sözde PYD flaması Özel Harekat Polisi ve Jandarma Özel Harekatın ortaklaşa düzenlediği ortak operasyon ile indirildi. Flamanın imha edildiği öğrenilirken, bayrak direği boş halde duruyor. Dün gece yapılan bayrak operasyonun ardından sınırın her iki tarafında hakim olan sessizlik devam ediyor. Bölgedeki birlikler sınır ihlaline karşı hazır beklerken, diğer güvenlik güçleri ve zırhlı araçlar sınır hattında ve şehir merkezinde bulunan kritik noktalarda devriye geziyor.

ANT İÇEN KOMANDOLAR AFRİN'E HAREKET ETTİ

16.58: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu komandolar, ant içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin bölgesine hareket etti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekat bölgesine gitti. Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti. Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.

16.26: İşte Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun teröristlerden temizlediği ve Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit düştüğü köyden görüntüler...

BURSEYA DAĞI'NDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

16.23: Suriye'nin Azez ile Afrin kenti arasında bulunan Bursiya Dağı bölgesinde dün başlayan çatışmalar bugün de devam etti. PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeler, Fırtına obüsleri ve ağır silahlarla baskı altına alındı. Suriye'nin Afrin kentinde bulunan terör örgütlerine yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harikatı sürüyor. Operasyon kapsamında Kilis'e atılan roketlerin ateşlendiği bölge olarak bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Bursiya Dağı bölgesinin ele geçirilmesi için dün başlatılan operasyona bugün de devam edildi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede toplanan Özgür Suriye Ordusu güçleri, öğleden sonra harekete geçti. Türkiye sınırında bulunan birliklerden Fırtına obüsleri ile yapılan top atışlarının ardından harekete geçen TSK unsurlarının desteklediği ÖSO güçleri, uçaksavar ve ağır silahlarla PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

16.00: Anadolu Ajansı'nın geçtiği son habere göre ise ÖSO, TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Bugün üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı Köyü ile çevresindeki 5 stratejik tepe de Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. ÖSO, köyde çekilen görüntüleri yayınladı.

15.44: Yabancılar Zeytin Dalı Harekatına katılmak için askerliğe başvurdu. Aydın'da yaşayan yüzlerce Suriye'li yabancı askere alınmak için dilekçe verdi.

BEŞTEPE'DEKİ GÜVENLİK ZİRVESİ SONA ERDİ

15.07: Beştepe'deki Güvenlik zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, "Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir" dedi.

AFRİN'DE TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ TARAFINDAN VURULAN TELEVİZYON VERİCİSİNE KARADAN GİRİLDİ

15.01: Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün Türk savaş uçakları tarafından vurulan 108 hedef arasında yer alan televizyon vericisine Türk Askeri ve ÖSO birlikleri karadan girdi. Görüntülerde bombanın düştüğü yerdeki tahribat görülüyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU

14.33: Acı haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekati'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi.



Fotoğrafta şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta kız kardeşi ile...

14.32: ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

SURİYE SINIRINA YERLEŞTİRİLEN ÇOKLU ROKETATARLARLA TERÖRİST HEDEFLERE ATIŞ YAPILDI

14.07: Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'a nakledilen çoklu roketatarlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi. Mevzilere yerleştirilen roketler ve obüsler, Afrin'deki terörist mevzilerine çok sayıda atış gerçekleştirdi. Atışlar aralıklarla sürerken patlama sesleri Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE DEVAM EDİYOR

13.57: Afrin'in karşı sınırındaki Hassa'da bulunan sınır birliklerinde operasyona takviye amaçlı tanklar hazır bekletiliyor. Sınır birliklerine itfaiye, ambulans, doçka ve iş makinesi sevkiyatı yapılıyor.

FIRTINA OBÜSLERİ İLE YPG MEVZİLERİNE ATIŞ YAPILDI

13.45: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay Reyhanlı sınırında konuşlu olan fırtına öbüsleri ile Afrin Akne bölgesindeki YPG mevzilerine atış yapıldı.

GÜLBABA KÖYÜ'NDEN BURSEYA DAĞI'NDA ASKERİ SEVKİYAT

12.35: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'ndan YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar hız kazandı. ÖSO mensupları Burseya Dağı'nda ilerleyişini sürdürürken Kilis Gülbaba köyünden Burseya Dağı'na asker sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAŞLADI

12.17: Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.

11.59: Hükümet 30 Ocak'ta TBMM'yi Afrin Harekatına ilişkin bilgilendirecek.

TSK'NIN TOPÇU BİRLİKLERİ, SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK'NIN AFRİN'DEKİ MEVZİLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

11.45: Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), topçu atışı yapılıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor. Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

KOMANDOLARIN AFRİN HAZIRLIĞI

11.42: Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 4. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komando birlikleri Afrin'e girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalankoz mevkisinde konuşlandırıldı. Komandolar bölgede bulunan tankların ve askeri araçların da bakımlarını yapıyor. Bölgede bulunan komando birlikleri olası bir takviye halinde Afrin'e gitmek için hazır bekliyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE; TÜRK TANKLARI, 'ZIRH DELİCİ' TOPLARLA VURUYOR!

11.30: TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını 'zırh delici' toplarla vuruyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ve Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun ilk günlerine oranla sakin bir gece geçirdi. Afrin'e kara harekatını başlatan askerlerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca iç bölgelerden gelen top atışları sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin attığı 5 roket Kilis bölgesine düşerken ölen yada yaralanan olmadı. Afrin operasyonunda ilk şehit verildi. Operasyonun ikinci günü 11 roket düşen Reyhanlı ise sakin bir gün geçirdi. Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.

ÖSO, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BİR BİR TESLİM ALIYOR

11.27: Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Teröristin yakalandığı o anlar A Haber kameralarına böyle yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, ÖSO askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor. ÖSO askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktı.

ÖSO, YPG'li teröristleri bir bir teslim alıyor

11.20: Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.

Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Mehmetçik: Moralimiz yerinde

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU MEVZİLER YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

10.52: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristlerin bulunduğu mevziler Türk askerleri tarafından ateş altına alındı. Yoğun ateş altına alınan teröristler etkisiz hale getirildi. Türk askerlerinin mevzilere ateş yapma anı ise görüntülendi.

10.44: DHA'nın haberine göre, Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor.

10.04: TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'deki YPG hedefleri, Hatay'dan atılan roketatarlarla vuruldu. TSK'nın top atışları ile havadan destek verdiği operasyonda kara harekatını da ÖSO güçleri ve özel kuvvetler yürütüyor.

Afrin'de teröristlerin vurulma anı zırhlı araç kamerasında!

AFRİNLİ SIĞINMACILARDAN ZEYTİN DALI HAREKATINA TAM DESTEK

09.17: Adıyaman'da yaşayan Afrinli sığınmacılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek veriyor. Suriye'nin Afrin kentinde yaşarken zulümden kaçan Suriyeliler, son günlerde haberleri yakından takip ediyor. Bir kısmı Esed zulmünden bir kısmı terör örgütlerinin baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrinliler, Zeytin Dalı Harekatı'nın sonucunu herkesten çok merak ediyor. Arap ve Türk medyasından gelişmeleri yakından takip eden Afrinliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kentlerinin teröristlerden en kısa sürede temizlenmesini ümit ediyor. Sığınmacılar, bölgenin terör unsurlarından arındırılmasından ardından memleketlerine dönecekleri günü iple çekiyor. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan sığınmacılar, terk ettikleri topraklarına geri dönmek istiyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ ZAP BÖLGESİNDEKİ TERÖRİSTLERİN TEPELERİNE DE BOMBA YAĞDI

08.12: Afrin'deki terör hedeflerine yönelik operasyonu sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesindeki PKK hedeflerini de vurdu. TSK'dan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen hava operasyonunda, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

KATAR'DAN "ZEYTİN DALI HAREKATI"NA DESTEK

06:21: Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini dile getirdi.

NATO üyesi Türkiye'nin bölgede her zaman bir denge ve istikrar unsuru olduğuna dikkati çeken Hatır, Katar olarak Türkiye'nin, sivillerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güvendiklerini kaydetti.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOMUTANLARDAN BİLGİ ALDI

00.06: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutanlardan bilgi aldı

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

23.02: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



BEYAZ SARAY'DA TÜRKİYE AÇIKLAMASI

22.42: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" denildi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI

22.13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

MUHALİFLER TÜRKMEN DAĞI'NDA OPERASYON BAŞLATTI

22.50: Suriyeli muhalifler, Lazkiye'nin kuzeyindeki Türkmen Dağı'nda Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyon başlattı

Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'de son zamanlarda rejim ve Rusya yoğun saldırı düzenliyor. Bu saldırıları hafifletmek için Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolünde bulunan Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlattık." dedi.

Usame, düzenledikleri operasyonla rejimin elindeki Sarraf beldesine bağlı Villa ve Kapıkaya köylerini ele geçirdiklerini belirtti.

Muhaliflerin düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim askerinin öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyonun ardından Rus ve rejim uçaklarının Türkmen Dağı'na saldırı başlattığı öğrenildi.

REUTERS abonelerine, Türk askerlerinin Afrin'in Kuzeybatı'sında Burseya Dağı bölgesindeki bekleyiş anlarını bu karelerle servis etti.

BURSEYA DAĞI ETEKLERİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

20.15: TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyonla, bölgeyi PYD/PKK'dan temizledi. ÖSO çatışmaların ardından Burseya Dağı'ndan çekildi. Çekilmenin ardından çatışmaların dağın eteklerinde devam ettiği öğrenildi.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırmıştı.

A Haber, ele geçirilen Burseya Dağı'nı görüntüledi

3. GÜNDE TOPLAM 14 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

KİLİS'E ROKETLERİN ATILDIĞI; DARMIK DAĞIABLUKA ALTINA ALINDI

18.50: Terör örgütü YPG'nin Kilis'e roket attığı, Darmık Dağı'nın Suriye kesimi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor.

Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

AB'DEN SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI

18.30: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'ndan son derece endişe duyduğunu bildirdi.

Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, Afrin yönelik operasyondan son derece endişe duyduğunu belirterek, bugünkü toplantıda konuyu AB ülkesi dışişleri bakanlarıyla ele aldıklarını ifade etti.

Türk yetkililerle de konuya ilişkin irtibata geçeceğini aktaran Mogherini, AB Bakanı Ömer Çelik'in hafta içerisindeki Brüksel ziyaretinde de kendisiyle konuyu görüşeceğini söyledi.

Mogherini iki nedenden dolayı operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DEAŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

AFRİN SINIRINDA ELLER TETİKTE

18.25 Zeytin Dalı Harekâtı sonrası gözlerin çevrildiği Azez kentinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, cephede elleri tetikte görev yapıyor. Geceleri yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerde konuşlu ÖSO güçleri, ileri harekât için TSK'dan gelecek talimatı bekliyor.



Kilis, Gaziantep ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin'deki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, gözler Afrin'e 15 kilometre uzaklıkta olan ÖSO denetimindeki Azez'e çevrildi. Operasyonun gündeme gelmesinin ardından Azez'deki ÖSO güçleri, Afrin ile sınır hattında bulunan kritik noktalarda önlem aldı.



Afrin'de terör örgütü PYD denetimindeki Maranez, Minnag, Ayn Dakka ve Cabel Bursiya bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta cepheler oluşturan ÖSO güçleri, ağır silahlarla nöbet tutarak olası saldırıları engelliyor. ÖSO güçleri özellikle geceleri PYD'li teröristlerin saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor.

BURSEYA DAĞI VE ÜÇ KÖY ELE GEÇİRİLDİ

16.54: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü ele geçirdi. TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. Öte yandan terör örgütü, Azez ilçesi yakınlarındaki bölgelere roket saldırısı düzenledi. Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

(Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun en önemli noktalarından olan Azez'de, ÖSO güçleri cephede nöbet tutuyor ve PYD/PKK'lı teröristlerin saldırılarını engelleyip ileri harekat için TSK'nın işaretini bekliyor)

16.33: 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi. Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor. ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.

CEYLANPINAR'A ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

16.29: Ceylanpınar'a ateş açan terörist öldürüldü! Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMANIN SESLERİ KİLİS'TEN DUYULUYOR

16.36: Afrin harekatında Gülbaba bölgesindeki Dırmık dağı eteklerinde çatışmalar yoğunlaştı. Bölgedeki ait Bali ve Üçevler Köyü çevresinde yoğunlaşan çatışmanın sesleri, Kilis'in sınır köylerinde de duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO askerleri ile birlikte Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonun üçüncü gününde ise Gülbaba mevkisindeki Dırmık Dağı eteğindeki Bali ve Üçevler Köyü çatışmalar şiddetlendi. Havan ve uzun namlulu silahlarla yapılan ve saatlerce süren çatışma yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgedeki çatışma sesleri ve yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinde de duyulup, izleniyor. Öte yandan, Türkiye tarafından örülen beton duvar, çatışma bölgesine yakın bir yerden kapı açılarak, sınırda bekleyen ÖSO askerleri çatışma bölgesine sevk edildi.

16.06: Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını yalanladı.

16.05: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyoruz" dedi.

15.32: Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. AA, Azez'den giren kara birliklerinin fotoğraflarını yayınladı.

15.27: Suriye'nin PYD terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe sınır birlikleri anında karşılık verdi.

Afrin harekatında son dakika... TSK Azez'den operasyon başlattı

PYD/PKK MEVZİLERİ TOPÇU ATIŞLARI İLE VURULUYOR

15.22: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da konuşlandırılan çok sayıda tank ve zırhlı araç, Suriye sınırına gönderildi. Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Takviye olarak gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine hareket etti. Vatandaşlar sevkiyat sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada, TSK'ya bağlı sınır birlikleri de sabahın erken saatlerinden itibaren Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini topçu atışlarıyla vurmayı sürdürdü.

15.07: DHA'nın haberine göre, Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yakınına 1 roket düştü.

15.03: İngiltere Başbakanlığı: Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz"

14.56: Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'deki DEAŞ'lı esirleri TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı.

TSK YENİ CEPHE AÇTI... AFRİN ADIM ADIM TEMİZLENİYOR

14.04: Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor. Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak. Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

YPG'NİN ÇAĞRISI AFRİN HALKINDA KARŞILIK BULMUYOR

13.54: Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Afrin'de terör örgütü YPG, halkı hopörlerle kendilerine destek olmaları çağrısında bulunuyor. Terör örgütünün çağrısına halkın destek olmadığı görüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı, Zeytin Dalı Harekatında, Afrin merkez ve çevresinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. TSK'ya vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlayan MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek hedefleri tespit etmekte. Öte yandan, terör örgütü YPG, Afrin'de hoparlörle halka direniş çağrısında buluyor. Belediyelerin düzenlediği protesto etkinliklerine halkın katılımı çağrısında bulunan terör örgütü YPG'nin çağrısı halktan karşılık bulmuyor.

13.50: Hatay'ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK'nın kara birlikleri, saat 13.00 sıralarında son hazırlıklarını tamamladı. Askerler araçlarına binerken, tanklar da çalıştırıldı. Eller tetikte bekleyen askerlerin büyük bir bölümü saat 13.40'da Türkiye ile Suriye sınırına çekilen duvardan açılan bölümünden Suriye'ye geçiş yaptı. ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak tanklarla birlikte Suriye'ye geçti.

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

13.40: Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin "Rusya'nın operasyonu çok yakından takip ettiği belirtildi. Ayrıca sözcü Fransa'nın BMGK çağrısına da yanıt vererek, "Tek taraflı ve çifte standarttır. Suriye'deki diğer olayları görmezden gelip, Afrin'i ön plana çıkarıyorlar. Türkiye ile temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

12.50: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" dedi.

12.45: İstanbul'da yaşayan sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup Doğu Türkistanlı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu. Ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı pankartlar taşıyan grup, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na geldi. Mehter marşları çalan ve sık sık "Her şey vatan için" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atan gruba Doğu Türkistanlı kadın ve çocuklar da destek verdi. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan halkının vatansızlığın ne olduğunu bildiğini ifade ederek, vatan bildikleri Türkiye'ye destek vermek istediklerini söyledi. Oğuzhan, bu amaçla askerlik şubesine giderek TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vereceklerini söyledi. Askerlik şubesine giderek dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.

12.15: Havalanan Türk savaş uçakları, Raco bölgesine hava harekâtı düzenliyor.

12.03: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti. Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

Afrin sınırındaki PKK/PYD-YPG mevzileri ÖSO tarafından böyle ateş altına alındı

ZEYTİN DALI HAREKATININ İLK 48 SAATİNDE 7,5 KİLOMETRE

11.57: Dün bazı köyleri ele geçirdiğini duyuran Özgür Suriye Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı, Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildiğini duyurdu. Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde teröristlerle çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrolünde bulunan 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütü tarafından yollara döşenen 17 bombalı tuzak etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, ilk iki gününde 3 koldan girdiği Afrin'in PYD-YPG'nin elinde bulunan 11 köyünü fazla bir direniş görmeden kontrol altına aldı. Bu köylerde bulunan bazı teröristleri sağ olarak ele geçirildi. Afrin'in içine doğru 7.5 kilometre girildi. Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Azez-Gülbaba hattında yer alan Afrin'in Raco, Bülbül kasabalarına bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü, Kita, Kordo ve Bibno mezralarını ve bölgedeki dört tepeyi ele geçirdi. Kurni köyüne giren bir ÖSO askeri köyü ele geçirdiğini ve ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Köylülerle görüşme yapan ÖSO askeri "Bizim düşmanımız Kürtler değil PKK. Düşmanımız bir. Biz sizi kurtarmaya geldik" diye konuştu. Köylüler ÖSO askerlerine teşekkür ederek, durumlarından memnun olduklarını söyledi.

11.45: YPG'den Rusya'ya sert eleştiri... YPG Komutanı Sipan Hemo, Rusya'yı "Kürtleri ihanet etmekle" suçladı. Rudaw'a göre, Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine konuşan Sipan Hemo, "Rusya, Türkiye'nin Afrin'e girmesine izin vererek, Rojava Kürtlerine ihanet etti" ifadelerini kullandı. Hemo, "Şam hükümeti ile görüşmelerde Rusya'nın aracılığına ihtiyacımız yok. Direkt iletişimimiz var. Şam hükümeti bize her türlü destek sözü verdi ancak Rusların buna izin vermediğini söylüyorlar" dedi.

Mehmetçik vuruyor, teröristler kaçıyor

SAKIZ KARAKOLU'NDAN TANK ATIŞI

11.33: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde Hatay'ın Hassa ilçesi Yarım Aktepe mevkisinde sınırın sıfır noktasında bulunan Sakız Karakolundan bazı tankların atış yaptığı duyuldu. Öte yandan, Yarım Aktepe mevkiinde ise Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler olası bir takviye için hazır bekletiliyor.



(Hatay'ın Hassa ilçesinde Türk askerinin hazırlıkları devam ediyor. Kolunda sarı bant olan ÖSO askerleri bölgede bulunuyor.)

11.24: 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün... Kara operasyonu sürüyor! Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin'e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi. El Bab'da şehit düşen 72 askeri temsil eden, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağının 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de, Afrin'deki mevzileri bombalamasıyla başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, dün saat 11.05'te, Kilis'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK'dan aldı.

DHA, Türk jetlerinin 45 hedefi vurduğu Afrin operasyonunun 3'üncü günününde, Azez bölgesinde de teröristlerle ÖSO güçleri arasında sert çatışmaların yaşandığını bildirdi. Gece boyunca, Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verilen operasyona katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda 'M60T' tankı, art arda sıralandı. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı birlikler de bulunuyor.

Mehmetçiğin 'Kızıl Elma' mesajı ne anlama geliyor?

11.20: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

11.10: Afrin Harekatı'nda üçüncü gününde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Ankara'ya geldi.

11.05: İçişleri Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

10.39: YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Kilis'in Cilolar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti.

10.20: Rusya: Siviller, Afrin'den ayrılıyor… Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada, sivillerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı Afrin'den ayrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, son 24 saatte binden fazla kadın ve çocuk bölgeden ayrılırken görüldü. Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden Russia Today'e (RT) ulaşan açıklamada "Siviller Afrin'deki askeri harekat bölgelerinden ayrılıp Tel Acar'a doğru gidiyor. Bir kısmı orada kalıyor bir kısmı da Halep'e ilerliyor. Son 24 saatte Tel Rifat gerilimi azaltma bölgesindeki askeri polis kontrol noktasından binden fazla kadın ve çocuk geçti" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Halep'ten Tel Rifat'a en yakın zamanda 20 ton insani yardımın götürülmesinin planlandığı da aktarıldı.

10.10: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, harekatın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanımlanan "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen 57 ayrı kişi tespit edildiği belirtildi. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, suç teşkil eden eylemlere ilişkin araştırmaların devam ettiği kaydedildi.



(Hatay'da terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı sınır güvenlik sisteminin" ilk bölümü faaliyete geçti. Suriye sınırında yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında sona yaklaşılırken, güvenlik güçleri hudut bölgesinde 24 saat devriye görevi yürütüyor. Fotoğrafta İdlib kırsalındaki Atme kasabası görülüyor.)

10.06: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bombardımana katılan uçakların havalandığı İncirlik, güne sessiz başladı. Herhangi bir uçak hareketliliği olmayan üste F-16 uçaklarının bulunduğu hangara dev Türk bayrağı asıldı.Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İncirlik'ten kalkıp bombardımana katılacak uçakların ne zaman hareket edeceği belli değil. Ayrıca 2 F-16'nın hangardan çıktığı ve kalkış için kontrollerinin yapıldığı görüldü.

09.38: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

MATTİS: TÜRKİYE BİZİ UYARDI

09.30: Hatay'ın Hassa ilçesinde köylüler, Afrin sınırının sıfır noktasında tanklar ve obüslerle nöbet tutan askerler için bu sabah kurban kesti. İhlas Haber Ajansı, köylülerin kesilen kurbanın kanını askerlerin alnına sürdüğünü, askerlerin de köylülerin ellerini öptüğünü aktarıyor. Zeytin Dalı harekatının üçüncü gününde ABD'den gelen son açıklama ise şöyle oldu. ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var." diye konuştu. Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar." ifadesini kullandı. Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

ZIRHLI ARAÇLAR, ÖZEL KUVVETLER VE PİYADE GÜÇLERİ İLERLİYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır." denildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e 4 koldan ilerlemeye başladı. Batıda Hatay, doğuda Azez, kuzeyde Kilis ve güneyde İdlib'de bulunan Türk üsleri üzerinden tanklar desteğiyle Suriye topraklarına giren Mehmetçik ve ÖSO mensupları, şehirdeki teröristlerin Afrin'in kuzeyinde bulunan dağlara yaslanıp kendisine avantaj sağlamasına izin vermedi.

Sınıra gönderilen askerler alkışlar ve marşlar eşliğinde uğurlandı

İşte operasyonla ilgili detaylar:

5 KM KAT İÇERİ GİRDİLER... Bordo bereliler ve ÖSO savaşçıları abluka altına alınan Afrin merkeze doğru ağır silahlarla birlikte yol aldı. TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler, piyade güçleri ve ÖSO savaşçıları, Afrin topraklarında dün 14.00 itibariyle 5 kilometre kat etti.

JETLER DE VURUYOR... Afrin topraklarına giren savaşçılarla teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Kara operasyonu sürerken Türk jetleri de terör hedeflerini vurdu. Dün bölgeden yoğun duman yükselirken şiddetli patlama sesleri duyuldu.

11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ... TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'de PKK/PYD işgalindeki 9'u köy 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme alanları oluşturdu. İl kurtarılan köy olan Şengal'de ise ÖSO mensubu Süleyman El Hacı, PYD'li teröristlerin kurşunlarıyla şehit oldu.

153 HEDEF VURULDU... TSK, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

ÇÖZÜLME BAŞLADI... Türk jetlerinin Afrin'i vurmasının hemen ardından biri çocuk 3 PYD/YPG'lı Mare Meclisi'ne gelerek teslim oldu. Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük gruplardan Ceyş'ül Suvar'ın taraf değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil olduğu da öğrenildi.

Ade Manlı köyünde esir alınan teröristler böyle görüntülendi

KOMANDO VE TANK SEVKIYATI... Hatay'ın Hassa ilçesine çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinden çekilen tank, Fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık konvoy da önceki akşam Afrin'e gitti.

SİVİL HASSASİYETİ... TSK'nın Zeytin Dalı Harekatına destek veren ÖSO'nun Afrinli komutanı Ebu Meryem, sivilleri değil, terör örgütü PYD/ PKK'yı hedef aldıklarını söyledi. Meryem, "Halkımız sakin olsun. Sivil insanlar vatandaşlarımızdır" diye konuştu.

AKAR: İNANCIMIZ TAM... Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde dün açıklamada bulundu. Akar, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü hassasiyet gösterilecektir. Bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağınıza inancımız tamdır" dedi.

KOMUTANLAR SINIRDA... Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınıra giderek harekâta katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini söyledi.

'DÜNYADA ANCAK 5 ÜLKE YAPABİLİR'

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, harekâtta kullanılan 72 uçağa dikkat çekerek "Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez. 4 bin kilometrekarelik bir alan, havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçaklar için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir" dedi.

TSK dün 32 uçakla 45 hedefin imha edildiğini açıkladı. Toplam 4 köy teröristlerden temizlendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri de köylerde PKK/ YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verdi.

(Türkiye tarafından eğitilen 7 bin ÖSO savaşçısı, teröristlerin araya sızmasını önlemek için kollarına sarı bant taktı)

Uğur YILDIRIM-İbrahim GÜNEŞ-Yaser ÇAPAROĞLU-Hüseyin KAÇAR

AFRİN HAREKATINDA İKİNCİ GÜN...

HARİTA DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde Türkiye 11 köyü PYD-YPG'li teröristlerden geri aldı, sınırdaki harita değişmeye başladı. TSK destekli ÖSO kuvvetleri söz konusu köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

PYD- YPG-PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Zeytin Dali operasyonun ikinci gününde Afrin'e kuzeyden giren TSK öncülüğündeki ÖSO savscilari, geceyi teröristlerden temizlenen daglarda geçirdi. Zeytin dali operasyonunu 3. gününde bölgede çatışmalar devam ederken TSK, obüs ve topçuları terör hedeflerine bomba yağdırdı. Kilis'e roketlerin atıldığı Azez-Afrin sınırında bulunan Bursaya Dağı ve Reyhanli'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesindeki PYD-YPG-PKK hedefleri imha edildi.

TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır." denildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

45 HEDEF DAHA İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için dün, saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

ÖSO AFRİN'DE KARADAN KAPSAMLI OPERASYONLARA BAŞLADI

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

GECE BOYU ÇOK SAYIDA OBÜS VE TOP ATIŞI YAPILDI

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AFRİN OPERASYONUNU BÖYLE İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir. Afrin operasyonuna ilişkin ise şunları kaydetti: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından bölgeden son dakika haberleri art arda gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı" açıklaması yaptı.

GÖZLEM NOKTALARI VURULDU

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.