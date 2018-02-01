Anten tepesi de tamam

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde TSK öncülüğünde ÖSO savaşçılarıyla birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ ve tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarıldı. Batı cephesinde büyük bir atağa geçen Mehmetçik, bin rakımlı 'Anten Tepesi'ni ele geçirdi. Doğu cephesindeki Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından dün akşam da Afrin'in Racu beldesinin kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı PYD/PKK'dan temizlendi. Yeni hedef ise doğuda Bafelyon Tepesi, batıda ise Raco beldesi.

DARMIK BOMBARDIMANI

Harekatın 12. gününde Afrin'in kuzeyinde de büyük bir operasyona başlayan Mehmetçik, Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi PYD/PKK terör örgütünden temizledi. Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu. TSK, Darmık Dağı ve çevresini de dün havadan yoğun şekilde bombaladı. Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik Fırtına obüsleriyle bombardıman başlattı. Bölgede teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruldu. Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede dumanlar yükseldi.

712 TERÖRİST ETKİSİZ

Harekatın başlangıcından itibaren 712 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 22 hedefin imha edildiği belirtildi. Radar tespit sistemleri aracılığıyla Afrin'de belirlenen PYD/PKK hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle aralıklarla vuruldu. Top atışlarının ardından yükselen dumanlar, sınırın Kilis tarafından da görüldü.

KUZEY CEPHESİNDE KURNİ TEMİZLİĞİ

TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin'in kuzeyindeki Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesini de teröristlerden temizledi. Kurni Dağları, Afrin'e hakim bir konumda bulunuyor.Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

SİHA'LARDAN TAM İSABET!

Terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına konulan elebaşı Abdullah Öcalan posteri, yerli üretim insansız hava aracı SİHA ile vuruldu. Keşif faaliyetinde tespit edilen beton yapı üzerine yerleştirilen 53 metrelik poster yerle bir edildi. (SABAH)